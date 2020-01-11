У Луцьку відкрили мурал за мотивами художниці, якій заздрив сам Пікассо. ФОТО

12 січня цього року виповнюється 111 років з дня народження видатної української художниці Марії Примаченко, представниці «наївного мистецтва», лауреатки Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка, заслуженої діячки мистецтв УРСР з 1970, народної художниці України, а 2009 рік — за рішенням ЮНЕСКО — визнаний роком Марії Примаченко.

У 1937-му картини Марії Примаченко виставляли в Парижі. Тоді іспанський художник Пабло Пікассо зазначив, що, якби вона жила у Франції, могла б стати відомішою, ніж він.

Ім’я художниці відоме у всьому світі, її твори з незмінним успіхом експонуються на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі та інших культурних центрах на всій земній кулі. Сьогодні картини Марії Примаченко оцінюють в десятки тисяч доларів, проте все життя художниця прожила у скруті. Марія Оксентіївна і її постать оповиті химерними загадками та таємницями.

Минулоріч у Луцьку також з’явилася згадка про видатну художницю. На стіні одного з будинків місцеві митці яскравими фарбами нанесли чудернацьких звірів з симетричними і геометричними формами повздовж, виконавши роботу за мотивами Марії Примаченко.

Працювали над цим художники Magic art group, а місце вибрали незвичне – на стіні за будівлею Луцької міської ради.

Напередодні 111-го дня народження художниці запланували, що учасники перфомансу зберуться біля муралу та розповідатимуть про ідею та процес його створення, вшанувавши пам’ять та нагадавши всім про величезний творчий спадок, який залишила Марія Примаченко, однак художники на зустріч не з’явилися. «Віддуватися» довелося заступнику міського голови Костянтину Петрочуку. Посадовець повідомив, що із самого ранку з художниками немає жодного зв’язку, хоча ще вчора все було погоджено, тож розповідав про розписи на стіні він сам.

«Презентуємо сьогодні вам стіну, яку розписали за мотивами Марії Примаченко. Минулого року виповнювалося 110 років від дня її народження. Після того, як у цьому місці змонтували стіну, то постало питання, що робити із «голим» бетоном. Ми поспілкувалися з хлопцями із Magic art group, які, власне, і запропонували до 110 річниці художниці розмалювати цю стіну за мотивами її творів. Сподіваємося, що це буде ще одним пунктом зупинки для туристів. Малювали мурал на стіні близько чотирьох місяців, важливо зазначити, що за роботу ми їм не платили. Міська рада спонсорувала лише матеріали», – підсумовує Костянтин Петрочук.