Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году

Старый год ушел в историю – самое время вспомнить, что интересного появилось на российским авторынке за минувшие 12 месяцев. В продолжение доброй традиции эксперты портала 110km.ru назвали самые главные автомобильные новинки в массовом сегменте.

LADA Granta Cross



LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ



LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ



LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ

LADA Granta Cross – долгожданный «внедорожный» универсал самого доступного семейства в линейке LADA. От обычной «Гранты» его отличают контрастные стилевые решения в экстерьере и интерьере, особые настройки шасси, пластиковый защитный обвес по периметру кузова и рекордный для модели 198-миллитровый дорожный просвет.

LADA Vesta Sport



LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ



LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ



LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ

«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, ставший самой дорогой серийной моделью LADA в истории (ценник перевалил за миллион рублей), поступил в продажу в начале прошлого года. Вазовская «зажигалка» оснащается 1,8-литровым двигателем, форсированным до 145 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» с усиленными приводами, а в список базового оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо и штатная аудиосистема.

Toyota Corolla



Toyota Corolla. Фото Toyota



Новая Toyota Corolla. Фото Toyota

Без сомнений, одной из самых долгожданных премьер 2019-го стало новое поколение седана Toyota Corolla. Покорив всех смелой современной внешностью и полностью переработанным интерьером, модель вновь предложила россиянам старый, но уже проверенный 122-сильный атмосферный двигатель, агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Hyundai Elantra



Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Hyundai Elantra. Фото Hyundai



Hyundai Elantra. Фото Hyundai

Седан, призванный заполнить пробел между «Солярисом» и «Сонатой», наконец, обновился. Экстерьер Elantra в ходе рестайлинга стал динамичнее и ярче: свое дело сделали другая радиаторная решетка, пересмотренные бамперы, новые ДХО треугольной формы и переработанные задние фонари. В России модель представлена с двумя бензиновыми «атмосферниками» объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.), сопряженными с шестиступенчатой «механикой» и шестиступенчатым «автоматом».

KIA Ceed SW



KIA Ceed SW. Фото KIA



KIA Ceed SW. Фото KIA



KIA Ceed SW. Фото KIA

Универсалы в России по-прежнему покупают только ценители, но это не мешает автопроизводителям и дальше радовать нас новинками в этом сегменте. В случае с Ceed SW нового поколения отдельного внимания достоин бескомпромиссный 625-литровый багажник. Моторная гамма автомобиля представлена тремя агрегатами: «атмосферниками» 1,4 Kappa (100 л.с., 134 Нм) и 1.6 MPI Gamma (128 л.с., 155 Нм), а также новым турбомотором 1,4 T-GDI Kappa (140 л.с., 242 Нм). Младший мотор сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», 1,6-литровый с «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а топовый – только с 7-скоростным «роботом».

Chery Tiggo 7 & Lifan X70



Chery Tiggo 7. Фото Chery



Lifan X70. Фото Lifan

Закрыли «хит-парад» два китайских кроссовера – Chery Tiggo 7 и Lifan X70. И тот, и другой может похвастаться по-настоящему выгодным для своего оснащения ценником и адекватным набором двигателей, где все-таки нашлось место двум надежным и так полюбившимся россиянам «атмосферникам».