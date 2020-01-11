Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году

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Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году

Старый год ушел в историю – самое время вспомнить, что интересного появилось на российским авторынке за минувшие 12 месяцев. В продолжение доброй традиции эксперты портала 110km.ru назвали самые главные автомобильные новинки в массовом сегменте.

LADA Granta Cross

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
LADA Granta Cross. Фото АвтоВАЗ

LADA Granta Cross – долгожданный «внедорожный» универсал самого доступного семейства в линейке LADA. От обычной «Гранты» его отличают контрастные стилевые решения в экстерьере и интерьере, особые настройки шасси, пластиковый защитный обвес по периметру кузова и рекордный для модели 198-миллитровый дорожный просвет.

LADA Vesta Sport

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
LADA Vesta Sport. Фото АвтоВАЗ

«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, ставший самой дорогой серийной моделью LADA в истории (ценник перевалил за миллион рублей), поступил в продажу в начале прошлого года. Вазовская «зажигалка» оснащается 1,8-литровым двигателем, форсированным до 145 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» с усиленными приводами, а в список базового оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо и штатная аудиосистема.

Toyota Corolla

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Toyota Corolla. Фото Toyota

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Новая Toyota Corolla. Фото Toyota

Без сомнений, одной из самых долгожданных премьер 2019-го стало новое поколение седана Toyota Corolla. Покорив всех смелой современной внешностью и полностью переработанным интерьером, модель вновь предложила россиянам старый, но уже проверенный 122-сильный атмосферный двигатель, агрегатированный с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.

Hyundai Elantra

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Hyundai Elantra. Фото Hyundai

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Hyundai Elantra. Фото Hyundai

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Hyundai Elantra. Фото Hyundai

Седан, призванный заполнить пробел между «Солярисом» и «Сонатой», наконец, обновился. Экстерьер Elantra в ходе рестайлинга стал динамичнее и ярче: свое дело сделали другая радиаторная решетка, пересмотренные бамперы, новые ДХО треугольной формы и переработанные задние фонари. В России модель представлена с двумя бензиновыми «атмосферниками» объемом 1,6 литра (128 л.с.) и 2,0 литра (149 л.с.), сопряженными с шестиступенчатой «механикой» и шестиступенчатым «автоматом».

KIA Ceed SW

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
KIA Ceed SW. Фото KIA

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
KIA Ceed SW. Фото KIA

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
KIA Ceed SW. Фото KIA

Универсалы в России по-прежнему покупают только ценители, но это не мешает автопроизводителям и дальше радовать нас новинками в этом сегменте. В случае с Ceed SW нового поколения отдельного внимания достоин бескомпромиссный 625-литровый багажник. Моторная гамма автомобиля представлена тремя агрегатами: «атмосферниками» 1,4 Kappa (100 л.с., 134 Нм) и 1.6 MPI Gamma (128 л.с., 155 Нм), а также новым турбомотором 1,4 T-GDI Kappa (140 л.с., 242 Нм). Младший мотор сочетается только с 6-ступенчатой «механикой», 1,6-литровый с «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а топовый – только с 7-скоростным «роботом».

Chery Tiggo 7 & Lifan X70

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Chery Tiggo 7. Фото Chery

Названы главные масс-новинки российского авторынка в 2019 году
Lifan X70. Фото Lifan

Закрыли «хит-парад» два китайских кроссовера – Chery Tiggo 7 и Lifan X70. И тот, и другой может похвастаться по-настоящему выгодным для своего оснащения ценником и адекватным набором двигателей, где все-таки нашлось место двум надежным и так полюбившимся россиянам «атмосферникам».