Легендарный Hummer вернется в 2020 году

Легендарный Hummer, который еще 10 лет назад General Motors едва не продал в Китай, скоро вернется. Официально об этом объявят во время Супербоула (США) в начале февраля, а в промо-ролике примет участие звезда баскетбола Леброн Джеймс, пишет The Wall Street Journal.

Супербоул – финал за звание чемпиона Национальной футбольной лиги по американскому футболу, считается одним из главных спортивных событий в Соединенных Штатах. Стадион на финальной игре всегда забит под завязку, а в перерыве, помимо рекламы, всегда выступают самые популярные звезды американской и мировой эстрады.

Как стало известно «Автоновостям дня», первой моделью Hummer после возрождения станет полностью электрический пикап, призванный составить конкуренцию аналогичным предложениям от Rivian, Bollinger, Ford и Tesla.

Выпускать новые «Хаммеры» планируется на заводе General Motors в Детройте. На его переоборудование под них уже потрачено 3 миллиарда долларов.