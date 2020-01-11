В Турции сохраняют уникальную породу сторожевых собак

Корни кангалов уходят в третье тысячелетие до нашей эры. Известно, что тогда их предки использовались для охоты на львов. В Британском музее экспонируются ассирийские барельефы с изображением эпизодов такой охоты, в Турции их называют «анатолийскими львами» и считают национальным достоянием страны.

Защитники стад

«В нашем хозяйстве находятся 120 собак. У них есть много общего с волками. Они умные, выносливые, бесстрашные, выдерживают мороз до минус 40 градусов. Это прекрасные охранники, которые защищают фермы и стада от любой внешней опасности. В то же время кангалы могут быть преданными друзьями: они любвеобильны, с удовольствием играют с детьми», — рассказал РИА Новости владелец питомника Хюсейн Йылдыз.

Этих собак охотно покупают фермеры и пастухи, несмотря на достаточно высокую цену (400-800 долларов). При въезде в город Кангал, в честь которого названа эта порода, стоит огромная скульптура овчарки. В Турции их еще называют «карабаш» («черная голова»), из-за отличительной особенности — черной «маски» на морде. У щенков этой породы купируют уши, но не ради экстерьера, а для «производственной необходимости», чтобы волк в схватке не мог вцепиться. С этой же целью им надевают шипованные ошейники.

«Мой дядя владеет стадом овец в 500 голов. Однажды он решил дать им пастись рядом с домом, и поэтому большинство собак были на привязи, — рассказывает Йылдыз. — На стадо напали голодные волки. Рядом находилась только одна кангальская овчарка, самка. Она храбро бросилась на стаю волков и всех их разогнала».

Однако волки, отбежав на большое расстояние, поняли, что собака только одна, и вернувшись, окружили ее плотным кольцом, набросились и разорвали в клочья. «Дядя поздно заметил случившееся, отвязал трех кобелей, и они побежали на место, где лежали останки самки. Он не смог их вернуть назад, и собаки пять дней просидели у тела самки, отказываясь от еды. Так они там и остались — погибли от голода», — говорит заводчик.

Сила укуса

По словам Йылдыза, больше всего этим собакам подходят горы на северо-востоке Турции, им комфортно жить в умеренном и холодном климате, а вот сильную жару они переносят плохо. «Средний вес самцов составляет 60-65 килограммов, самок — 55-63. На сегодняшний день чистопородных кангальских овчарок в Турции насчитывается порядка 500. Из-за рубежа поступает много запросов на их покупку, но вывезти за границу их довольно сложно, для этого необходимо оформить разрешение от властей. Стоимость продаваемых в другие страны щенков составляет от одной до двух тысяч евро», — сказал собеседник агентства.

Кангальские овчарки способны развивать скорость до 70 километров в час, чем могут похвастать немногие породы. А укус у них и вовсе самый мощный среди собак — 52 атмосферы (у питбулей 18, а у ротвейлеров 23). Эти собаки отличаются высоким интеллектом, предпочитают следить за ситуацией с высоты и лают очень редко и только в случае острой необходимости.

В городских квартирах таких собак содержать не рекомендуется, в отсутствие достаточной активности они могут стать агрессивными и опасными для окружающих. Им лучше постоянно находиться на свежем воздухе и заниматься охранной работой, в таком случае они могут долго нести службу и жить до 20-25 лет.

РИА Новости