Федеральный Минстрой настоял увеличении нормативной стоимости жилья Алтайском крае

Министерство строительства и ЖКХ РФ в I квартале 2020 года повысило нормативную стоимость 1 кв. м жилья в Алтайском крае. Согласно приказу, опубликованному на сайте ведомства за подписью министра Владимира Якушева, теперь цена каждого квадрата жилплощади будет составлять не менее 37 931 рубля, что на 1 тысячу рублей больше в сравнении с предыдущим периодом. Эта норма используется при расчете социальных выплат и начальной цены аукционов по закупке жилья.

Как следует из документа, средняя нормативная стоимость жилья по стране теперь составляет 46 013 рублей. При этом по традиции самый высокий норматив установлен в Москве (105 043 рубля за квадрат), минимальный – в Брянской области (30 412 рубля). Что касается Сибирского федерального округа, то максимальный размер установлен в Новосибирской области (48 301 рубль). Между тем новая стоимость жилья в Алтайском крае, даже с учетом повышений, остается одной из самых низких в Сибири. Меньше цены только в Омской (37 555 рублей), Кемеровской (36 368 рублей) областях и в Республике Хакасия (36 039 рублей). Стоит отметить, что ранее минимальный уровень держался в Республике Алтай, однако, теперь он неожиданно превысил показатель Алтайского края, достигнув 40 937 рублей.

Добавим, что по данным портала «Недвижимость Алтай», до середины прошлого года нормативная стоимость жилья в регионе существенно не менялась, сохраняясь на уровне 34 тысячи рублей. Однако в последнее время Минстрой РФ начал его увеличивать, что, по-видимому, продиктовано общей тенденцией к росту цен на рынке недвижимости. Стоит отметить, что норматив устанавливается правительством на каждый квартал и применяется органами власти для расчета размеров социальных выплат различным категориям граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств. То есть, повышение нормативной стоимости должно привести, к примеру, к росту цен на аукционах, через которые власти закупают жилье для детей сирот. Ранее застройщики указывали на то, что в случае низких цен им невыгодно участвовать в таких закупках. Возможно, теперь ситуация хотя бы отчасти изменится.

Напомним, что летом текущего года в Алтайском крае впервые за последние годы было отмечено существенное падение ипотечного кредитования. Это привело к тому, что в июле 2019 года специалистам пришлось констатировать и пик падения продаж на рынке недвижимости региона — сразу в четыре раза в сравнении с июнем. Это связывали с ростом процентных ставок по ипотеке, ужесточением требований к заемщикам и повышением цен на жилье. Впрочем, специалисты были уверены, что падение временное, и рост объемов ипотечного кредитования возобновится уже в текущем году.