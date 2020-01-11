Переговоры Путина и Меркель продолжаются более 3 часов

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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжаются уже более трех часов, передает РИА «Новости».
Переговоры начались в Кремле в 14.30 мск.
После завершения разговора Меркель и Путин сделают заявление для прессы.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран должны обсудить ситуацию на Ближнем востоке, обострившуюся из-за конфликта между Ираном и США, а также обстановку в Ливии, Сирии и кризис на Украине.
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