Композитор Игорь Крутой за полгода стал успешным Instagram-блогером

Игорь Крутой за полгода полностью разобрался с функционалом социальной сети Instagram и стал успешным блогером. Сейчас за его жизнью и публикациями следят 615 тысяч человек. А ведь первый свой пост он оставил на своей страничке только 22 июня 2019 года.

Все эти шесть месяцев Игорь Крутой был довольно активным пользователем. Продюсер у себя в микроблоге успел разместить 287 записей.

У большинства фолловеров неподдельный интерес к его жизни и творчеству, ведь СМИ почти не рассказывали, например, о личном.

А Игорь Крутой уже давно и успешно женат на Ольге Крутой. Она родила ему две дочери.

Кроме того, певец и композитор уже давно дедушка. Он души не чает в своих внучках и с удовольствием нянчится с малышками. А еще Игорь Крутой любит фотографировать такие посиделки — теплые семейные снимки теперь украшают его страницу.

[media=https://www.instagram.com/p/B7J0YS3B2Re/]

В Instagram маэстро делится и видео, сделанными во время концертов и на гастролях.

Подписчики поздравили его с первым инста-успехом и пожелали приумножить свою онлайн-аудиторию.