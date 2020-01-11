В Калифорнии автомобиль упал с обрыва и растворился в воздухе

Полиция из Калифорнии не может отыскать исчезнувший внедорожник, который сорвался с обрыва, если верить записи видеорегистратора, еще в конце 2019 года. Случилось данное происшествие на Прибережном шоссе SR-1 рядом с бухтой Серого кита, сообщает портал Новости Планеты.Водитель, который направлялся на встречу пропавшему внедорожнику, зафиксировал непосредственно момент аварии и сразу же позвонил в полицию. Специалисты сразу же сказали, что автомобиль очень странно срывается в обрыв. Возникает такое чувство, что водитель либо потерял управление, либо же специальное собирается покончить жизнь самоубийством. Но еще более странным в данной ситуации является то, что полиция смогла найти только те следы, которые ведут непосредственно к обрыву. Это значит, что видео – не подделка и внедорожник действительно был. Но после этого он, такое чувство, что просто растворился в воздухе, ведь больше никаких следов обнаружено не было.В интернет также попал ролик того, что случилось еще пару недель назад. Многие пользователи выдвигают самые фантастические версии, но полиция уверена, то очень скоро они смогут отыскать автомобиль и установить истинную причину этой странной на первый взгляд аварии.