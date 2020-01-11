Volkswagen готовит для россиян новый недорогой кроссовер

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Volkswagen готовит для россиян новый недорогой кроссовер

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует привезти в Россию новый бюджетный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Tiguan. Производство новинки, ныне известной в Европе и Китае под именами Tarek и Tharu, наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в 2020 году.

Предсерийные образцы, как сообщает портал NJcar.ru, начнут собирать на «ГАЗе» в середине текущего года, а массовое производство запустят ближе к концу года. Первые «товарные» автомобили должны добраться до дилеров в начале 2021 года.

Volkswagen готовит для россиян новый недорогой кроссовер
Volkswagen Tharu. Фото Volkswagen

Volkswagen готовит для россиян новый недорогой кроссовер
Volkswagen Tharu. Фото Volkswagen

Volkswagen готовит для россиян новый недорогой кроссовер
Интерьер Volkswagen Tharu. Фото Volkswagen

Вопрос названия бюджетного паркетника пока открыт, хотя на других рынках (в Европе и Китае) у него их аж два – Tarek и Tharu. Предполагается, что для России традиция будет продолжена, и у нас новинку тоже назовут на букву «T».

О моторной гамме кроссовера говорить пока рано. Напомним лишь, что на китайском рынке он продается с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,4-литровым TSI на 150 л.с. и 2,0-литровым 186-сильным TSI мощностью 186 л.с. Пару им составляет безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный в зависимости от комплектации.

Как известно «Автоновостям дня», цены на Volkswagen Tharu в Поднебесной варьируются от 169 800 до 229 800 юаней, что эквивалентно 1 547 000 – 2 093 000 рублей по текущему курсу.