Volkswagen готовит для россиян новый недорогой кроссовер

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует привезти в Россию новый бюджетный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Tiguan. Производство новинки, ныне известной в Европе и Китае под именами Tarek и Tharu, наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в 2020 году.

Предсерийные образцы, как сообщает портал NJcar.ru, начнут собирать на «ГАЗе» в середине текущего года, а массовое производство запустят ближе к концу года. Первые «товарные» автомобили должны добраться до дилеров в начале 2021 года.



Volkswagen Tharu. Фото Volkswagen



Volkswagen Tharu. Фото Volkswagen



Интерьер Volkswagen Tharu. Фото Volkswagen

Вопрос названия бюджетного паркетника пока открыт, хотя на других рынках (в Европе и Китае) у него их аж два – Tarek и Tharu. Предполагается, что для России традиция будет продолжена, и у нас новинку тоже назовут на букву «T».

О моторной гамме кроссовера говорить пока рано. Напомним лишь, что на китайском рынке он продается с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,4-литровым TSI на 150 л.с. и 2,0-литровым 186-сильным TSI мощностью 186 л.с. Пару им составляет безальтернативный семиступенчатый «робот» DSG. Привод – передний или полный в зависимости от комплектации.

Как известно «Автоновостям дня», цены на Volkswagen Tharu в Поднебесной варьируются от 169 800 до 229 800 юаней, что эквивалентно 1 547 000 – 2 093 000 рублей по текущему курсу.