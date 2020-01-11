Mercedes-Benz рассказал о новинках для России на 2020 год

Немецкая компания Mercedes-Benz в 2020 году привезет в Россию четыре новинки. В их числе – кроссоверы GLB, GLE Coupe, электрокроссовер EQC и внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Об этом сообщили агентству «АвтоСТАТ» в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус».

Так, в июне на российский рынок должны выйти компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC.

Последней новинкой, которая, как стало известно «Автоновостям дня», доберется до России в июле текущего года, станет новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Все подробности о комплектациях и ценах этих моделей будут объявлены ближе к старту продаж.