Большинство турок всё ещё поддерживают вступление в ЕС

Согласно опросу, подавляющее большинство опрошенных, 53,7%, сохраняют надежду, что страна станет членом ЕС, несмотря на то, что переговоры о вступлении почти прекратились.

Надо сказать, что наибольшее желание присоединиться к блоку высказали граждане в возрасте от 18 до 34 лет, 56,3% которых заявили, что хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз.

При этом самый высокий уровень поддержки относительно членства в ЕС был зафиксирован среди сторонников прокурдской Демократической партии народов (ДПН): 72,1% сказали, что хотят, чтобы Турция стала членом ЕС.

По данным опроса, самый низкий уровень поддержки, 44,7%, отмечается среди сторонников оппозиционной правоцентристской «Хорошей партии».

Напомним, что Турция начала переговоры о полноправном членстве в ЕС под руководством правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 2005 году. Однако переговоры затормозились после попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году, в период действия режима чрезвычайного положения в связи с опасениями по поводу нарушения демократических и правовых принципов со стороны правительства.