Водитель Lada Priora погиб лобовом столкновении иномаркой Чуйском тракте

Правый руль фактически спас владельца иномарки

Утром 10 января на Чуйском тракте в Первомайском районе произошла серьезная авария – два легковых автомобиля на скорости столкнулись лоб в лоб. Как сообщили «Банкфаксу» в отделении пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель одного из транспортных средств скончался на месте происшествия. Второй получил травмы и был госпитализирован.

ДТП произошло на 227 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» около 9:40. По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Toyota Cresta. Водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Владелец иномарки выжил – удар пришелся в левую переднюю часть кузова, однако мужчину все же пришлось госпитализировать. Очевидцы в соцсетях утверждают, что Lada пошла на обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра, что и привело к таким трагическим последствиям.

В Госавтоинспекции отмечают, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые пока еще устанавливают обстоятельства произошедшего.