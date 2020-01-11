Макрон приедет в гости к Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль…

Charles Platiau/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение главы Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — сообщили в офисе президента.

Отмечается, что Зеленский и Макрон договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского самолета.

Также стало известно, что Зеленский, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор и обсудят ситуацию в Донбассе.

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