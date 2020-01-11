В Белоруссии братья за убийство 47-летней учительницы приговорены к смертной казни

В Белоруссии вынесли первый в 2020-ом году смертный приговор. К казни приговорены Станислав и Илья Костевы 19 и 20 лет, жители города Черикова. Они с особой жестокостью убили 47-летнюю учительницу.

Как установило следствие и суд, Костевы жестоко расправились со своей бывшей учительницей. Вначале они избили женщину, а потом зарезали ее. Во время осмотра эксперты насчитали на теле жертвы более 155 (!) ножевых ранений.

Совершив убийство, молодые люди украли компьютер и имеющиеся продукты, а затем, чтобы сокрыть следы своего страшного преступления, подожгли дом.

Во время судебного процесса подсудимые просили суд пощадить их, признавали себя «заблудшими душами и детьми», передает НТВ. В качестве мотива убийства парни назвали «помутнение рассудка». Но суд все же приговорил их к казни. Впрочем, у них есть 10 дней на обжалование приговора.

Белоруссия остается единственной страной Европы и СНГ, в которой до сих пор не отменена смертная казнь.