На Землю с космического путешествия на МКС вернулись супермыши

На Землю из космического путешествия вернулись 40 мышей. Все они побывали на борту Международной космической станции, а теперь грызунов, как и настоящих астронавтов, будут обследовать медики. Хвостатые космонавты помогут наметить новые направления в земной медицине.

8 декабря 2019 года на борт МКС вместе с другими грузами на корабле Dragon прибыли 40 грызунов. При этом 8 животных были генно-модифицированными — журналисты назвали этих грызунов супер-мышами, мышами-силачами.

Дело в том, что генетики смогли наделить их чрезвычайно развитой мускулатурой — она была в два раза больше, чем у обычных особей.

Мышки на МКС стали участницами эксперимента Rodent Research-19, главная задача которого — изучение влияния микрогравитации на потерю у мышей мышечной массы. Когда мыши находились на МКС, за ними внимательно следили астронавты. При этом силачи никаких лекарств не получали, а обычным мышам вводили экспериментальный препарат, который ингибирует миостатин.

Теперь, как говорится в пресс-релизе НАСА, земные биологи смогут использовать полученные знания для разработки препаратов, которые помогут решить проблему потери мышечной и костной массы у людей.