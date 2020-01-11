Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким. Соответствующая информация появилась в «Твиттере» руководителя пресс-службы лидера республики Лилии Галимовой.

В сети микроблогов размещен фрагмент, на котором Минниханов показывает вид из окна, которым обычно желает доброго утра своим подписчикам в «Инстаграме».

Как рассказала Галимова корреспонденту «БИЗНЕС Online», президент поприветствовал нового тренера, вручил ему подарок. Слуцкий с сожалением отметил, что презента для Минниханова не захватил. «Главным подарком для татарстанцев — футбольных болельщиков — станет хороший результат футбольного клуба „Рубин“», — ответил на это глава РТ.

В ходе общения Минниханов рассказал Слуцкому о работе по строительству четырех крытых футбольных манежей в Татарстане, а также о важности формирования своей школы подготовки кадров для большого спорта, добавила Галимова.

Напомним, Слуцкий стал наставником «Рубина» 19 декабря. Специалист подписал контракт сроком на пять лет. Ранее Минниханов заявил, что, по его мнению, клуб достиг дна и «дальше падать некуда», а также выразил надежду на позитивные изменения с приходом нового тренера. Первый официальный матч под руководством Слуцкого «Рубин» проведет 1 марта против «Тамбова».