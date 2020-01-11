Смерть Сулеймани свела к нулю усилия США по дестабилизации Ирана — NovostiNK — Новости Армении



11 января 2020, 15:55 — NovostiNK Смерть Касема Сулеймани свела к нулю усилия многочисленных структур США по достижению дестабилизации и внутриполитических потрясений в Иране. Подобное мнение выразил NovostiNK заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

Согласно вернувшемуся из Ирана на днях иранисту, как результат сегодня иранское общество демонстрирует консолидацию перед внешними угрозами. В этом свете, эксперт оценивает смерть Сулеймани как военную потерю для Ирана, одновременно послужившую делу сплочения иранского народа.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит в ночь со 2 на 3 января в результате авиаудара американских ВВС в районе аэропорта Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.

“Настроения в Иране достаточно спокойные. Причем, достижению внутриполитического единения поспособствовала именно гибель Сулеймани. Известно, что до этой трагедии внутри страны имела место напряженная внутриполитическая борьба. Учитывая религиозную идеологию ИРИ, ответ на убийство Сулеймани имел обязательный характер. Более того, в течение 40 дней после гибели генерала никаких переговоров с США Иран вести не будет – этого не позволяют установки шиитского ислама”, — подчеркнул он.

По прогнозам эксперта, Иран будет использовать все возможные механизмы и средства с целью сократить американское военное присутствие на Ближнем Востоке и в первую очередь в соседнем Ираке. Комментируя анонсированное Дональдом Трампом ужесточение санкций в отношении Ирана, Восканян отметил, что США уже применяют в отношении ИРИ все возможные, имеющиеся в их распоряжении пакеты санкций. В этом свете, особого изменения ситуации он не ожидает.

Убийство Сулеймани уже привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. В последующие дни Иран нанес серию ракетных ударов по американским базам в Ираке. Через 16 часов после начала обстрела президент США Дональд Трамп заявил о готовности США к миру, одновременно анонсировав против ИРИ новые санкции. Более того, в момент эскалации ситуации иранскими средствами ПВО над Тегераном по ошибке был сбит пассажирский самолёт Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» со 167 людьми на борту.

11 января в Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за авантюризма США, после чего принес извинения и выразил соболезнования иранскому народу и семьям всех жертв трагедии.

Давид Степанян

Источник: NovostiNK