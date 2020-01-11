В Сети показали самую дорогую ГАЗ-23 «Волгу» за 8,5 млн рублей

Известный автоблогер Roma Urraco показал на своем YouTube-канале очередной уникальный ретро-экземпляр – ГАЗ-23 «Волга». Полностью отреставрированный в соответствии с оригиналом автомобиль сегодня стоит примерно 140 тыс. долларов или 8,5 млн рублей по текущему курсу.

Как стало известно «Автоновостям дня», редчайшая 23-я «Волга» по прозвищу «догонялка» разработана специально для КГБ и других спецслужб СССР, где ее использовали во время сопровождения важнейших лиц и спецопераций.

«Догонялкой» ГАЗ-23 прозвали из-за выдающейся по тем временам динамики. Карбюраторный двигатель V8 ЗМЗ-23 объемом 5,5 литра и мощностью 195 л.с. вместе с трехступенчатой автоматической трансмиссией разгоняет машину до первой «сотни» всего за 16 секунд – это ровно в два раза быстрее, чем у родственного ГАЗ-21. Максимальная скорость такой «Волги» при снаряженной массе около 1620 кг составляет 160 км/ч.

Помимо прочего, при открытом капоте экземпляр из видео легко узнать по характерной оригинальной маске в связи с увеличенным радиатором и выштамповке в ногах переднего пассажира, выполненной в таком виде из-за двухколлекторной выхлопной системы.

На конвейере ГАЗ-23 «Волга» продержалась всего 8 лет – с 1962 по 1970 годы. За это время было выпущено порядка 960 автомобилей.