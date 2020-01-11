В России подорожали автомобили Skoda

Продолжает январский «марафон» повышения цен на автомобили компания Skoda. Все модели чешской марки, кроме лифтбека Octavia, подорожали на 8 – 244 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Меньше всех подорожал лифтбек Skoda Rapid, все комплектации которого прибавили в цене от 8 до 33 тыс. рублей. Новый ценовой диапазон самой доступной модели бренда с января 2020 года варьируется от 829 000 до 1 169 000 рублей.

Более существенную прибавку получил универсал Skoda Octavia Combi. Две его комплектации – Ambition и Style – стали дороже на 168 и 170 тыс. рублей соответственно и теперь оцениваются в 1 938 000 и 2 051 000 рублей.

Еще сильнее подорожали флагманские Skoda Superb и Superb Combi – от 176 до 180 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Соответственно, лифтбек Superb сейчас стоит от 2 285 000 до 2 863 000 рублей, а универсал Superb Combi – от 2 396 000 до 2 924 000 рублей.

Максимальную прибавку, но только в трех топовых комплектациях (Scout, Sport Line и Laurin and Klement) получил кроссовер Skoda Kodiaq – от 143 до 244 тыс. рублей. Как следствие, новый диапазон цен на него в этих версиях варьируется от 2 925 000 до 3 197 000 рублей. Остальные комплектации сохранили прежние ценники.

Лифтбек Skoda Octavia, как стало известно «Автоновостям дня», тоже остался без ценовых изменений.