Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве

Новое поколение седана Volkswagen Polo для России, о внешности которого мы до сих пор не знали ровным счетом ничего, впервые «вышло» из тени. Закамуфлированный мул предсерийного прототипа нового Polo на днях заметили на дорогах Москвы.

Как видно по снимкам, опубликованным пользователем с ником Cadiol в блоге на Drive2.ru, машина с немецкими номерами довольно сильно замаскирована пленкой и фальшэлементами, но самое интересное просматривается даже через них.

Например, если взглянуть на автомобиль в профиль, то можно безошибочно угадать в нем «родственный» Skoda Rapid, а в анфас – новую Volkswagen Jetta, чей приезд в Россию, как ранее сообщали «Автоновости дня», ожидается во втором квартале 2020 года. Заднюю часть тестового Polo немцы скрыли куда лучше, однако черты светодиодных «бумерангов» от нового «Рапида» все равно видны. По крышке багажника и бамперам обошлось без подвохов – они родные и в точности повторяют собственные аналоги на актуальной модели.

Моторная гамма модели, скорее всего, не изменится. Стало быть, седан вновь предложат с 1,6-литровым «атмосферником» на 90 и 110 л.с., а также 1,4-литровым турбомотором TSI мощностью 125 л.с. Атмосферные агрегаты в таком случае по-прежнему будут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а турбо – с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Сроки премьеры нового Volkswagen Polo для России пока неизвестны. Ожидается, что его покажут в третьем или четвертом квартале 2020 года.