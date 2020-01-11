Турция в 2020 году намерена принять 58 млн туристов

Страна в 2019 году приняла около 51 млн туристов, что принесло доход почти в 34 млрд долларов, цитирует Эрсоя NTV.

«Наша цель в туристическом секторе увеличить число туристов к 2023 году до 75 млн отдыхающих, которые принесут доход в около 65 млрд долларов США», — сказал министр.

По словам Эрсоя, Турции необходимо изменить мышление и видение, чтобы реализовать свои цели в сфере туризма, ключевого сектора страны.

«Мы должны вовлечь в туристическую деятельность все 81 провинцию страны», — добавил он.

Эрсой отметил, что его Министерство работает над двумя новыми крупными проектами в западных провинциях Измир и Айдын, призванных улучшить привлекательность побережья Эгейского моря.

Надо сказать, что валюта Турции, подешевевшая после валютного кризиса, разразившегося в середине 2018 года, способствовала увеличению потока иностранных отдыхающих, что помогло стране сбалансировать дефицит счёта текущих операций.

Отметим, что по данным Министерства, средиземноморский город Анталья стал самым популярным местом отдыха в прошлом году. За первые одиннадцать месяцев 2019 года город посетили более 14 млн иностранных гостей, что составляет почти 34% от числа всех туристов в Турции.

Вторым по популярности туристическим направлением Турции за тот же период оказался Стамбул, привлекший 13,8 млн иностранных отдыхающих.