Летевший Санкт-Петербурга Барнаул Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку пути

Самолет в Сыктывкаре

9 января поздно вечером аэропорт Сыктывкара экстренно принял самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Барнаул. Об этом ИА «БНК» сначала сообщили очевидцы событий, а позже информацию подтвердили и в самом аэропорту. К воздушному судну сразу подогнали два трапа, пожарную машину и «скорую помощь», а спустя несколько минут Sukhoi Superjet продолжил полет. Как уточнили ИА «Банкфакс» в аэропорту Барнаула, в пункт назначения он прибыл с некоторым опозданием, и уже отправился в Иркутск.

По сведениям «БНК», инцидент в столице Коми произошел около 23:00 по местному времени. После приземления судно окружили спецслужбы — суета вокруг борта продолжалась менее получаса. После этого самолет Sukhoi Superjet 100 компании IrAero снова поднялся в воздух. В справочной службе сыктывкарского аэропорта факт незапланированной посадки подтвердили, отметив, что самолет уже улетел. Однако сообщить подробности случившегося там отказались.

Отметим, что по данным сервиса слежения Flightradar24, борт вылетел из Пулково в 20:30 и направлялся в Барнаул, но вынужденно сел в Сыктывкаре. Затем он вылетел из столицы Коми в 23:32, планируемое время прибытия в Барнаул было указано в 6:06.

Тем временем сотрудникам отдела маркетинга аэропорта Барнаула о факте случившегося тоже известно, однако как-либо прокомментировать данные события ИА «Банкфакс» они отказались, сославшись на то, что инцидент случился в Сыктывкаре. Специалисты порекомендовали обратиться за комментарием в пресс-центр компании IrAero, которая несет ответственность за полет, но там на звонок редакции не ответили. Между тем в аэропорту Барнаула добавили, что самолет успешно приземлился в краевом центре, хоть и с некоторым опозданием, высадил пассажиров и отправился в Иркутск.