Хаменеи выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» близ Тегерана 8 января после того, как республика призналась, что по ошибке сбила лайнер. Об этом сообщает Associated Press.

Кроме того, политик призвал вооруженные силы страны «выявить вероятные проблемы» для избежания подобных ситуаций в будущем.

Авиакатастрофу Хаменеи назвал «болезненным инцидентом».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

Позже в Иране заявили, что украинский лайнер был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

