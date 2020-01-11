В Раде попросили Зеленского уволить посла Украины в Иране

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать посла Украины в Иране. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам Гончаренко, заявления посольства о том, что причиной крушения украинского Boeing в аэропорту Тегерана стала авария двигателя, являются проявлением неуважения к семьям погибших и наносят дипломатический урон Украине.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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