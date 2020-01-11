Погубит ли человечество гамма-всплеск, который накроет Землю?

Допустим, катастрофическое событие произошло в 100 световых годах от Земли, что довольно мало. Всплеск продлится примерно 10 секунд (максимум пару минут). Удар получило бы одно полушарие. Разрушения выдались бы огромными: мощность сравнима с той, которая высвободилась бы при сбросе ядерной бомбы в одну мегатонну над каждыми 2,5 кв. км земли.

Люди обгорели бы от жара, от озонового слоя ничего бы не осталось. Жизнь сохранялась бы некоторое время в океанах на глубине нескольких сот метров. Радует, что вероятность такого сценария равняется нулю, так как около нас не имеется звезд, которые способны породить апокалипсис. Под подозрением находится только звезда Эта Киля, однако она отдалена на 7500 световых лет. Правда, во время смерти тело даже с такого расстояния может пустить достаточно частиц миюнов в нашу сторону, чтобы облучить людей смертельной дозой радиации.

Таким образом, при стечении обстоятельств Земля вполне может оказаться вновь безжизненной. Благо явных угроз пока не имеется.