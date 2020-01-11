Названы пять правильных привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни

Чтобы увеличить продолжительность жизни достаточно выработать пять привычек, заявляют ученые. В рамках исследования, которое провели ученые, было установлено, что необходимо соблюдать лишь 5 простых правил, чтобы продлить свою жизнь до 80 лет. Это исследование длилось 20 лет и в нем участвовали около 110 тыс человек. Ученые проанализировали, как менялось состояние здоровья участников исследования за этот период. Стоит отметить, что всем участникам исследования на момент его старта исполнилось 50 лет.

Как показало исследование, чтобы продлить свою жизнь, необходимо полностью отказаться от курения. Тем, кто хочет жить дольше, следует отказаться от спиртного. Допускается для женщин не более 1 бокала вина в день. Мужчины же могут себе позволить 1 бокал пива в день. Важно также держать свой вес в пределах нормы. Отметим, нормальный индекс массы тела составляет от 18,5 до 24,9. Обязательно следует заниматься спортом или другими видами физической нагрузки. На это следует выделять не менее 30 минут в день. Достаточно регулярных занятий умеренной интенсивности. Еще одним условием долголетия является сбалансированная и здоровая диета. Важно составить свой рацион так, чтобы он состоял из продуктов, которые дают организму необходимые ему минералы, витамины и полезные вещества. Из рациона следует исключить вредные продукты. Авторы исследования отмечают, что эти привычки защищают от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. «Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.Стоит отметить, что у тех женщин, которые выработали в себе эти полезные привычки, в среднем продолжительность жизни без хронических серьезных заболеваний увеличивалась на 34 года, у мужчин – на 31. А нездоровый образ жизни сокращает время без хронических заболеваний примерно на 10 лет.