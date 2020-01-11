Врач-оторинларинголог объяснил, как правильно чистить уши

Чтобы не допустить травм барабанной перепонки важно правильно ухаживать за ушами. Это поможет сберечь слух и защититься от болезней ушей. Как отметил врач-оториноларинголог, Владимир Зайцев более 40% травм ушей происходят при неправильной их чистке. Люди травмируют орган слуха ватными палочками, тампонами или просто спичками.Большинство россиян не придают значения тому, что суют в свои уши. Также они любят закапывать в них всевозможные растворы, которые сами себе прописывают. Нередки случаи, когда в уши закапывают спирт, а некоторые пытаются чистить уши керосином. Такие действия и становятся причиной травмирования барабанной перепонки, что может повлечь даже потерю слуха. По словам Зайцева, недопустимо заниматься не только самолечением при болезнях ушей, но и не рекомендуется использовать ватные палочки и острые предметы для чистки ушей. Так, нельзя воздействовать на барабанную перепонку ватой, особенно если ее вымочить в подогретом спирте, поскольку это может спровоцировать отек, перфорацию. Перепонка не сможет восстановиться, из-за чего в ухе появятся, по сути, постоянно открытые ворота для разных инфекций.

Также нельзя закапывать в уши капли на основе спирта, камфоры, поскольку барабанная перепонка может повредиться и это непременно скажется на слухе, [url=]пишет[/url] АиФ.Для чистки ушей продаются в аптеках специальные средства, которые делают серу более жидкой. Также можно использовать для размягчений серы перекись водорода. Не запрещено использовать кашицу соды. После размягчения серу не стоит пытаться вытащить из уха ватными палочками. Она вытечет сама, когда, например, человек будет мыть голову. Если же самостоятельно правильно почистить уши не получается, то лучше проконсультироваться у врача. Он подскажет, как необходимо чистить слуховые проходы, а это важно для того, чтобы защитить слух. Ведь из-за повреждений перепонки можно даже оглохнуть.