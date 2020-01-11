21-летнюю жительницу Британии осудили за изнасилование девочек под видом парня

В британском графстве Гэмпшир суд к 8 годам лишения свободы приговорили 21-летнюю местную жительницу. Джемма Уотс признана виновной в сексуальном насилии над четырьмя девочками-подростками. После вынесения приговора имя и фамилию осужденной девушки внесли в список сексуальных преступников страны — оно там будет находиться пожизненно.

Жертвам Джеммы — от 13 до 16 лет. Познакомилась она с ними в Instagram и Snapchat, представившись 16-летним парнем. В ходе переписки девушка предложила им встретиться. На встречи приходила в образе Джека Уотона. Свои длинные волосы спрятала под бейсболкой и капюшоном толстовки, в брюках.

Ее было сложно отличить от парня. В таком образе она даже знакомилась с родителями девочек. У тех тоже не возникло подозрений, что перед ними вовсе не 16-летний юноша.

Преступница изнасиловала девочек, угрожая им ножом. Полицейским удалось доказать надругательства над четырьмя девочками, но они полагают, что в действительности жертв Уоттс может быть намного больше — от 20 до 50 несовершеннолетних.

К слову, двое жертв преступницы, узнав, что они закрутили роман с девушкой, пытались покончить с собой.