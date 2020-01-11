Ученые обнаружили молодые звезды там, где они не должны существовать

О своей находке учёные объявили на заседании Американского астрономического общества, состоявшемся 7 января. Специалисты обсудили появление новых образований в области, где должны существовать только старые звёзды.

На снимке синим цветом помечены относительно недавно сформировавшиеся звезды, которые располагаются на внешней границе нашей галактики. Они могли возникнуть из газа, перетекшего из других галактических систем. Скоплению звезд, согласно подсчетам, 120 млн лет, объекты отдалены на 94 тыс. световых лет от Земли.

Адриант Прайс-Уилан из Института Флэтайрон в Нью-Йорке отмечает, что образования не могли сформироваться в другой точке галактики. Они родились там, где находятся сейчас. Вот только вопрос: как это стало возможным, если количество холодного газа там мало?

Возможно, разгадка прячется в Магеллановых облаках, которые являются галактиками-спутниками Млечного Пути. Именно оттуда могло поступить достаточно газа. Если это так, то ученые выяснили новый путь образования звёзд.