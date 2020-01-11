В декабре в районе супервулкана Лонг Велли произошло 279 землетрясений

От калифорнийской вулканической обсерватории поступил новый отчет, в котором приводится активность вулканов американского штата за последний месяц. Всех удивил супервулкан Лонг Велли, так как за декабрь в районе образования случилось 279 землетрясений, сообщает портал Новости Планеты. В отчёте указывались только толчки с магнитудой больше одного балла. 36 событий эксперты зафиксировали на самой кальдере, сила по шкале Рихтера составила максимум два балла.6 проявлений сейсмической активности с мощностью втри балла были в области Монократеров. И единственный толчок был записан у подножия Мамонтовой горы.Наибольшую силу явлений специалисты зафиксировали в области хребта Сьерр-Невада: максимальная мощность равнялась 3,6 балла. Остальные толчки были не столь серьезными.Землетрясения датчики улавливают и в комплексе Косо. Там произошел 241 толчок с магнитудой выше одного балла.