В Крыму награды и документы Михаила Пуговкина хотят продать с аукциона

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В Крыму с интернет-аукциона «Мешок» продают документы и награды Михаила Пуговкина. По мнению экспертов, ответственными за происходящее являются мошенники. Всего на продажу выставили 27 лотов, а цена на них начинается от 125 тысяч рублей. Среди всех вещей Пуговкина есть также документ, подтверждающий, что в свое время ему присвоили звание почетного гражданина полуострова. Как заявила вдова знаменитости, 10 лет назад она отдала военный билет и другие бумаги мужа в Смоленский краеведческий музей. По словам Ирины Константиновны, неизвестные могли выкрасть оттуда раритеты, чтобы выставить на аукцион.

В самом культурном учреждении утверждают, что супруга знаменитости не приносила его вещи. Заместитель директора Тамара Орлова отметила: она не видела ничего принадлежащего Пуговкину в главной экспозиции музея. Кроме этого, вдове актера не верит его дочь от первого союза Елена Прибержецкая. Она считает, что женщина лжет, так как в свое время она распродала награды покойного мужа.