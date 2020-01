«Людський фактор»: Іран визнав, що помилково збив український літак МАУ

Іран заявив, що літак Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» ненавмисне збила іранська ракета, оскільки його прийняли за ворожий об’єкт.

Про це заявили у генеральному штабі Збройних сил Ірану, повідомляє іранський телеканал PressTV, – пише hromadske.ua.

У заяві вказано, що іранські військові «ненавмисне» збили український літак, унаслідок чого загинуло 176 людей. Причиною назвали «людський фактор».

Також зазначено, що відповідальних за трагедією буде покарано, а іранський уряд вибачається перед сім’ями загиблих.

Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту — загинули.

Іранські військові також повідомили, що в день аварії літака помітили зростання активності американських військових літаків навколо кордонів Ірану, а також помітили повітряні цілі, які начебто рухалися в бік іранських військових об’єктів, додає CNN. Низка оборонних центрів зафіксували посилену активність у повітряному просторі на своїх радарах, через що війська протиповітряної оборони Ірану були приведені в бойову готовність.

Далі уточнювалося, що збитий літак сплутали з ворожою ціллю після того, як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових Ісламської революції — військової структури Ірану, що діє паралельно зі збройними силами.

«Військові були в стані найвищої бойової готовності. У таких умовах — через людський фактор і цілком ненавмисно — рейс було збито», — йдеться в заяві.

Там також зазначається, що притягненням винних до відповідальності займатиметься юридичний відділ військ Ірану.

Свої співчуття вже висловив міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавад Зариф. Він, утім, також додав, що людський фактор, який і призвів до трагедії, спричинила криза, викликана «авантюризмом США».

«A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster. Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations», – Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020.

Зі свого боку президент Ірану Хасан Роухані додав, що розслідування аварії триває, і винних буде притягнуто до відповідальності.

«Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people. Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752», – Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020.

З оприлюдненої заяви випливає, що збиття літака частково пов’язано з ракетними ударами Ірану по американських військових об’єктах на території Іраку у відповідь на вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.