В России продажи автомобилей японских марок упали на 10%

За 11 месяцев 2019 года в России было продано почти 270 тыс. новых легковых автомобилей японских марок – на 10% меньше, чем годом ранее. Таким образом, продаж «японцев» падают сильнее всего российского авторынка в целом, пишет «АвтоСТАТ».

Как стало известно «Автоновостям дня», наибольшее падение из всех японских брендов по итогам января—ноября прошлого года демонстрирует Honda (-64), затем идут Infiniti (25%) и Nissan (22%). Также на 10% упали продажи Lexus, на 8% — Mitsubishi, на 5% — Toyota, и на 4% — Mazda и Subaru.

Положительную динамику продаж за отчетный период из всех «японцев» показали только Suzuki, Datsun и Isuzu, чьи продажи выросли на 23%, 12% и 6% соответственно.