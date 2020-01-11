Назван ТОП-5 лучших подержанных авто за 500 тыс. рублей

Подержанный автомобиль за полмиллиона – отличный вариант для тех, кто не хочет переплачивать и при этом желает иметь достаточно «свежий» и беспроблемный экземпляр. Конечно, речь идет о моделях массового сегмента, ведь за такие деньги можно купить и старый «премиум» со всеми вытекающими. Но сегодня не об этом, а о рейтинге лучших б/у автомобилей за 500 тыс. рублей на рынке РФ, который «Автоновости дня» составили при поддержке экспертов.

Renault Duster

Французская модель все еще остается одним из лучших и проверенных временем кроссоверов на рынке. За полмиллиона можно без особых проблем найти хороший вариант, который не будет слишком укатан на бездорожье, что любят делать владельцы «Дастеров» благодаря хорошей «моральной проходимости» авто.

Под капотом кроссовера располагаются бензиновые моторы на 1.6 и 2.0 литра, либо турбодизель на 1.5 литра. Первые два имеют мощность в 114 и 143 л.с., а вот агрегат на тяжелом топливе выдает 109 «лошадок».

Kia Rio

Еще один стабильно популярный вариант за 500 тысяч – это Kia Rio. Корейский седан активно покупают в автосалонах, поэтому на «вторичке» нет недостатка в интересных и ухоженных экземплярах. Запчасти недороги и доступны, а обслужить популярную четырехдверку можно по сути в любом автосервисе.

В движение Kia Rio приводится одним из двух доступных для модели бензиновых моторов, которые имеют объем в 1.4 и 1.6 литра. Первый развивает мощность порядка 100 лошадиных сил, а более объемный – 123 «лошадки».

Lada Vesta

Спустя несколько лет после появления на рынке новых авто, «вторичка» не испытывает дефицита в данной модели. Казалось бы, бери любую, но все не так просто. Дело в том, что отечественная «Веста» — это реально «свежий» автомобиль, и так скоро его продают в основном по веской причине (ДТП, большой пробег, «темные» документы и т.п.), поэтому нужно быть аккуратнее в подборе.

Что касается силовых агрегатов, то здесь присутствуют два варианта: 1.6-литровый 106-сильный мотор, а также более мощный 1.8-литровый вариант на 122 «лошади».

Ford Focus

«Фокусы» всегда были популярны у отечественных автолюбителей, и третье поколение здесь не стало исключением. На сегодняшний день вполне реально найти приличный экземпляр Ford Focus 3 за полмиллиона рублей. Даже если цена будет чуть выше, немного подкопить определенно стоит, если есть цель взять именно «Фокус», ибо второе поколение уже либо «укатано», либо стоит неоправданно дорого при реально хорошем состоянии.

Под капотом Ford Focus 3 скрываются бензиновые и дизельные моторы. Самые ходовые варианты – это 1.6-литровик на 105 или 125 л.с., а также 150-сильный 2.0-литровый агрегат.

Volkswagen Polo Sedan

Не обошлось и без «немцев», самым ходовым из которых является «Поло» в четырехдверном кузове. Здесь тоже все достаточно просто и прозаично. Авто давно собирается в России, отлично приспособлено к нашим условиям эксплуатации и не доставляет проблем с запчастями и обслуживанием.

В плане моторов для Volkswagen Polo все довольно прозаично. Подавляющее большинство автомобилей оборудованы двигателем на 1.6 литра, который выдает 90 либо 110 «лошадей». Есть правда экземпляры с 1.4 турбомотором на 125 л.с., но они довольно редки на «вторичке».

Все вышеперечисленные модели ценой в 500 тыс. рублей широко представлены на рынке подержанных авто, и найти хороший экземпляр не составляет труда.