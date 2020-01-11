Начали действовать изменения для автомобилистов России

В 2020 году российских автовладельцев ждет много важных законодательных изменений. Среди них, например, новые правила регистрации автомобилей, обязательная фотофиксация техосмотра и требования к режиму труда и отдыха водителей.

Так, 1 января в России вступил в силу Федеральный закон № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешающий дилерам регистрировать новые автомобили прямо в своих салонах. Иначе говоря, номера на машину можно будет получить практически сразу после ее покупки и без посещения ГИБДД, при этом код региона на них отныне будет строго соответствовать региону регистрации владельца.

Другое важное новшество касается электронного ОСАГО. Со 2 января этого года его обладателям можно не возить с собой распечатку полиса. Согласно постановлению правительства, внесшему необходимые поправки в ПДД, теперь автовладельцы могут предъявлять инспекторам ДПС электронную версию ОСАГО прямо на экране своего смартфона. Отсутствие полиса «обязательной автогражданки» либо при себе, либо в электронном виде по-прежнему наказывается административным штрафом в размере 500 рублей.

Также в начале года вступили в силу поправки в ПДД, запрещающие водителям автобусов и грузовиков массой более 3,5 тонн находиться за рулем более 9 часов сутки. Каждые 4,5 часа нужно делать 45-минутный перерыв (либо два перерыва – 15 и 30 минут), при этом суммарное время управления ТС в течение недели не должно превышать 56 часов. Штраф для нарушителей новых требований составит от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Остальные законодательные изменения, как стало известно «Автоновостям дня», коснулись правил прохождения техосмотра (с июня появится обязательная фотофиксация этой процедуры), медицинских справок для водителей и правил сдачи экзаменов на водительские права.