Заголовки на первых полосах турецких газет о встрече Эрдогана и Путина

Текст из канала Повестка дня Турции
Posta: Исторический день, исторический призыв
Akşam: Второй вентиль для Европы
Bir Gün: Разные замыслы. Общий интерес. (про Ливию)
Yeni Şafak: Призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии
Sözcü: Путин и Эрдоган призвали США и Иран к спокойствию и здравому смыслу
Yeni Çağ: Повернули вентиль
Karar: Исторический день для проекта «Турецкий поток»
Diriliş Postası: Путин и Эрдоган повернули вентиль «Турецкого потока»
Evrensel: Путин и Эрдоган призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии