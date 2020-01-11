Заголовки на первых полосах турецких газет о встрече Эрдогана и Путина

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mavit
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Заголовки на первых полосах турецких газет о встрече Эрдогана и Путина

Текст из канала Повестка дня Турции

Posta: Исторический день, исторический призыв

Akşam: Второй вентиль для Европы

Bir Gün: Разные замыслы. Общий интерес. (про Ливию)

Yeni Şafak: Призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии

Sözcü: Путин и Эрдоган призвали США и Иран к спокойствию и здравому смыслу

Yeni Çağ: Повернули вентиль

Karar: Исторический день для проекта «Турецкий поток»

Diriliş Postası: Путин и Эрдоган повернули вентиль «Турецкого потока»

Evrensel: Путин и Эрдоган призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии