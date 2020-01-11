Завкафедры филиала алтайского Политеха отправится колонию взятки экзаменах

Заведующего одной из кафедр Бийского технологического института – филиала Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова признали виновным во взяточничестве. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, он отправится в колонию и выплатит крупную сумму в качестве штрафа за то, что получал деньги от студентов за хорошие оценки.

По данным суда, профессор Бийского филиала АлтГТУ неоднократно лично предлагал студентам за деньги купить у него положительные оценки на экзаменах и зачеты «автоматом». Некоторые учащиеся на это соглашались. В итоге в Бийском городском суде удалось доказать шесть эпизодов в соответствии с ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). По совокупности преступлений заведующему кафедрой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей в пользу государства. Также профессору два года запрещено работать в госучреждениях образований.

Мужчина не согласился с таким суровым, по его мнению, наказанием и попытался оспорить его в суде апелляционной инстанции, однако его доводы признали необоснованными. Приговор вступил в законную силу.