Посол США в России Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений

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Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Словакию, 2018 год
Michal Svнtok/TASR via AP
Новый посол США в России Джон Салливан выразил надежду на улучшение отношений между государствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатический миссии Соединенных Штатов.
Салливан намерен способствовать расширению торговых и деловых контактов между США и Россией, а также укреплению сотрудничества государств по глобальным и региональным вопросам.
Прибытие нового посла в Москву запланировано на 16 января.
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла. О решении назначить Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве стало известно 12 декабря.
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