Посол США в России Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений

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Посол США в России Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время визита в Словакию, 2018 год

Michal Svнtok/TASR via AP

Новый посол США в России Джон Салливан выразил надежду на улучшение отношений между государствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатический миссии Соединенных Штатов.

Салливан намерен способствовать расширению торговых и деловых контактов между США и Россией, а также укреплению сотрудничества государств по глобальным и региональным вопросам.

Прибытие нового посла в Москву запланировано на 16 января.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла. О решении назначить Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве стало известно 12 декабря.

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