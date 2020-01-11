Россия удовлетворена резолюцией СБ ООН по помощи Сирии

Stephanie Keith /Reuters

Российская сторона удовлетворена резолюцией по трансграничной помощи Сирии, принятой Советом безопасности ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель России назвал принятую резолюцию «действительно важной для нуждающегося населения» Сирии и напомнил, что изначально российская сторона выдвигала похожее предложение.

При этом Небензя подчеркнул, что не все в резолюции «полностью устраивает» Россию, однако было принято решение воздержаться при голосовании, что способствовало принятию документа.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН принял резолюцию Бельгии и Германии, предусматривающую продление трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода с сокращением числа пограничных пропускных пунктов до двух на границе с Турцией.

Режим доставки гумпомощи из соседних государств через линии фронта и погранпереходы на территорию Сирии действует с июля 2014 года.

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