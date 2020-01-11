СМИ сообщили о попытке США устранить еще одного иранского командира

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США в день операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани пытались также устранить другого высокопоставленного иранского командира в Йемене, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По ее данным, США провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.

Проведение сразу двух операций в один день могло означать, что убийство Сулеймани — лишь часть более широких действий американских вооруженных сил, предполагает газета.

Официальные лица, с которыми общались журналисты газеты, отказались сообщить подробности операции против Шахлаи, заявив лишь, что она не увенчалась успехом. По словам одного из чиновников, власти США даже собирались объявить об успехе обеих операций одновременно.

После убийства Сулеймани американскими ВС в Ираке Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было.