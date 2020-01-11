Упал самолет в Иране: новости сегодня, версии и причины крушения украинского «Боинга»

На иранском государственном телевидении было продемонстрировано видео с «черными ящиками» украинского самолета Boeing-737, который разбился 8 января вблизи Тегерана.Видеозапись показали в пятницу, 10 января. Устройства (регистратор данных о полетах и диктофон из кабины украинского самолета) находились в деревянном ящике.Отмечалось, что оба “черных ящика” получили повреждения во время катастрофы, но их память может быть исследована.Видеозапись, в частности, опубликовал канал Sky News и BBC Monitoring.“Новое видео с иранского телевидения, якобы демонстрирующее регистратор полетных данных и диктофон из кабины сбитого украинского самолета. Карты памяти обоих устройств считаются “неповрежденными”, — говорится в комментарии к видео ВВС.Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета в Иране. Это попадание ракеты и теракт. Однако обе они требуют тщательной проработки. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются», — заявил Баканов.Что касается версии теракта, то, по словам главы СБУ, «тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы».»Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — пояснил Баканов.