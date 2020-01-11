Опубликовано новое видео крушения украинского самолета в Иране

Сотрудник «Би-би-си» в Иране Али Хашем разместил в соцсетях новое видео момента крушения украинского самолета Boeing 737 в Иране. Кадры были сняты из проезжавшего мимо авто. На видео представлено, как уже объятый пламенем самолет летит к земле в течение примерно минуты.Напомним, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» летел из Тегерана в Киев. На его борту было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Авиалайнер упал спустя несколько минут после вылета утром 8 января. Все находившиеся на его борту люди погибли.

Киев рассматривает в связи с произошедшим различные версии, в том числе взрыв техногенного или террористического характера, а также столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.Иранские власти настаивают, что трагедия разыгралась по причинам технического характера. Впрочем, все очевиднее становится версия о том, что самолет был сбит ракетой с земли.