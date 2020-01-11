Дмитрий Шепелев жалеет, что избаловал сына

Телеведущий признался, что отныне не будет устраивать Платону пышных праздников. Свое решение Шепелев объяснил, приведя в пример прошлогоднюю вечеринку в честь шестилетия сына: рыцарский турнир, который должен был развлечь гостей, закончился травмой.

36-летний Дмитрий Шепелев любит побаловать единственного сына. Порой заботливый отец, устраивая сюрпризы, даже не заботится об их масштабах и стоимости. Так, например, в апреле прошлого года на личный праздник Платона он специально привез из Петербурга рыцарей, которые разыграли перед мальчиком яркое представление. «Еще был конь, — вспомнил в микроблоге звездный папа. — Целых 10 минут настоящее сражение. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в виде разбойника Черная борода».

READ Выбранный вами символ расскажет о фазе жизни, в которой вы находитесь

Впрочем, именно тот игровой турнир заставил телеведущего одуматься и пересмотреть отношение к силе своего желания удивить и восхитить сына. Как оказалось, поединок приглашенных артистов-рыцарей вышел из-под контроля. «Они лупили друг друга настоящими мечами, так что искры летели. Разошлись так, что один другому чуть не отрубил палец, на асфальт капала кровь», — описывал Шепелев.

Все происходило на глазах у испуганного Платона. К счастью, звездный отец смог быстро успокоить наследника. «Я сказал ему, что это часть представления. Но в этом году решил быть скромнее», — поделился шоумен.

Впрочем, поклонники не согласились с кумиром и посоветовали чаще радовать сына. «А когда еще их баловать, если не в детстве? Пусть верят в чудеса подольше»; «Димка, ты такой молодец»; «Очень круто и необычно! Ребенок запомнит надолго», — писали пользователи Сети.

READ Москвичам пообещали перемены в зимней погоде

Ранее телеведущий отмечал, что уже объясняет Платону значение слова «дорого». «Дорого это как? Ну, если на эти деньги купить твое любимое мороженое, то ты сможешь есть его каждый день на протяжение одного года и одного месяца, то есть до следующей осени. Другими словами, конструктор стоит, как новый велосипед, так что выбирай», — говорит он наследнику.

Фото: Legion-Media, Instagram