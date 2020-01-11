Иран признал, что непреднамеренно сбил украинский лайнер

Иран объявил, что непреднамеренно сбил пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», приняв его за «вражескую цель». Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении властей поясняется, что ранее Иран нанес удары по двум военным базам, в которых размещались американские войска в Ираке, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США в Багдаде. При этом никто не пострадал. Украинский лайнер был также принят за цель потому, что повернул в сторону «чувствительного военного центра» Революционной гвардии, сказано в заявлении. В нем отмечается, что военные находились на «высочайшем уровне готовности» на фоне усиления напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. «В таком состоянии из-за человеческой ошибки и непреднамеренно самолет был сбит», — говорится в заявлении. Иран принес извинения за инцидент и пообещал наказать виновных.

Глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф в своем «Твиттере» назвал сегодняшний день печальным. «Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного вооруженными силами: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — написал он.

Напомним, украинский самолет, следовавший в Киев, упал в окрестностях Тегерана 8 января вскоре после взлета. Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В течение нескольких дней Иран отрицал, что причиной катастрофы стала ракета. При этом США и Канада, ссылаясь на разведку, заявили, что, по их мнению, самолет сбит ракетой «земля-воздух», это было подтверждено видеозаписями инцидента.