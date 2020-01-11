Відчуття кому в горлі та головний біль: коли потрібно звернутися до ендокринолога

Часто пацієнти приходять до ендокринолога за рекомендаціями інших лікарів (кардіологів, терапевтів, неврологів, хірургів). Але є і ті, хто самостійно запідозрив збій у власній гормональній системі.
Про це пише Здоров’я 24.
Якщо ви виявили у себе один або декілька з нижчеперелічених симптомів, то вам слід записатися на прийом до ендокринолога, радить лікар-ендокринолог Поліна Факуляк.
Коли потрібно звернутись до ендокринолога?
Втома, слабкість і підвищена стомлюваність без видимих причин;
Поганий настрій без очевидних причин, плаксивість, часті перепади настрою:
Зниження пам’яті;
Порушення сну;
Порушення зору, сльозоточивість очей;
Тремтіння рук або ніг;
Прискорене серцебиття;
Відчуття кому в горлі;
Високий артеріальний тиск;
Складно переносити тепло або холод;
Підвищена пітливість;
Випадання волосся, зміни в нігтях;
Підвищене оволосіння на тілі у жінок;
Вугрі;
Розтяжки на шкірі, сухість і потоншення шкіри, свербіж;
Велика або знижена вага;
Різке підвищення апетиту в поєднанні зі зниженням ваги;
Часті головні болі, особливо коли ви відчуваєте почуття голоду, спрага;
Часте сечовипускання, часті закрепи;
Часті й важковиліковні запальні ураження шкіри;
Судоми, біль у литках ніг, болі в великих суглобах і кістках;
Переломи кісток при незначному травмуванні;
Порушення менструального циклу, виділення з молочних залоз поза вагітності та годування груддю;
Безпліддя (чоловіче чи жіноче) нез’ясованої природи;
У чоловіків: зниження і зникнення потенції, збільшення молочних залоз.
Що лікує ендокринолог?
Ендокринолог – це лікар, який спеціалізується на захворюваннях ендокринної системи, діагностикою та лікуванням щитоподібної залози, паращитоподібних залоз і гормонів.
Ендокринолог займається гормональним балансом організму і будь-яких порушень цієї функції. Сюди відноситься дослідження роботи ендокринної системи організму, діагностика і лікування її патологій, усунення порушень, викликаних цими патологіями. Це означає, що ендокринолог лікує не тільки захворювання, але також і їх наслідки: проводить корекцію гормонального балансу, відновлює нормальний обмін речовин, усуває статеву дисфункцію.