Відчуття кому в горлі та головний біль: коли потрібно звернутися до ендокринолога

Часто пацієнти приходять до ендокринолога за рекомендаціями інших лікарів (кардіологів, терапевтів, неврологів, хірургів). Але є і ті, хто самостійно запідозрив збій у власній гормональній системі.

Про це пише Здоров’я 24.

Якщо ви виявили у себе один або декілька з нижчеперелічених симптомів, то вам слід записатися на прийом до ендокринолога, радить лікар-ендокринолог Поліна Факуляк.

Коли потрібно звернутись до ендокринолога?

Втома, слабкість і підвищена стомлюваність без видимих ​​причин;

Поганий настрій без очевидних причин, плаксивість, часті перепади настрою:

Зниження пам’яті;

Порушення сну;

Порушення зору, сльозоточивість очей;

Тремтіння рук або ніг;

Прискорене серцебиття;

Відчуття кому в горлі;

Високий артеріальний тиск;

Складно переносити тепло або холод;

Підвищена пітливість;

Випадання волосся, зміни в нігтях;

Підвищене оволосіння на тілі у жінок;

Вугрі;

Розтяжки на шкірі, сухість і потоншення шкіри, свербіж;

Велика або знижена вага;

Різке підвищення апетиту в поєднанні зі зниженням ваги;

Часті головні болі, особливо коли ви відчуваєте почуття голоду, спрага;

Часте сечовипускання, часті закрепи;

Часті й важковиліковні запальні ураження шкіри;

Судоми, біль у литках ніг, болі в великих суглобах і кістках;

Переломи кісток при незначному травмуванні;

Порушення менструального циклу, виділення з молочних залоз поза вагітності та годування груддю;

Безпліддя (чоловіче чи жіноче) нез’ясованої природи;

У чоловіків: зниження і зникнення потенції, збільшення молочних залоз.

Що лікує ендокринолог?

Ендокринолог – це лікар, який спеціалізується на захворюваннях ендокринної системи, діагностикою та лікуванням щитоподібної залози, паращитоподібних залоз і гормонів.

Ендокринолог займається гормональним балансом організму і будь-яких порушень цієї функції. Сюди відноситься дослідження роботи ендокринної системи організму, діагностика і лікування її патологій, усунення порушень, викликаних цими патологіями. Це означає, що ендокринолог лікує не тільки захворювання, але також і їх наслідки: проводить корекцію гормонального балансу, відновлює нормальний обмін речовин, усуває статеву дисфункцію.