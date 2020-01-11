Турция опустилась на три позиции в Индексе ценности паспортов

В соответствии с Индексом паспортов мира, публикуемым швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на вопросах планирования местожительства, турецкие паспорта заняли 55-е место среди 107 стран, опустившись с 52-го места в прошлом году.

Япония, Сингапур, Южная Корея, Германия и Финляндия оказались в верхней части списка соответственно. Россия заняла 51-ое место.

Согласно представленным данным, турецкий паспорт позволяет гражданам свободно перемещаться без оформления визы по 111 направлениям по всему миру, по сравнению со 191 страной Японии. Анкара в течение многих лет работала над соглашением, которое позволило бы туркам безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны.

Между тем, паспорта Сомали, Пакистана, Сирии, Ирака и Афганистана в 2020 году оказались в самом конце списка.

Отметим, что индекс паспортов Henley & Partners основан на данных, предоставленных Международным управлением воздушного транспорта (IATA). Индекс обновляется в течение года по мере изменения визовой политики.