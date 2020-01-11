Предновогодняя потасовка руководителем ГИБДД Хабарскому району обернулась уголовным делом

В Хабарском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело после инцидента с причинением вреда здоровью врио начальника ГИБДД МО МВД России «Хабарский» Максиму Варакину. О принятии процессуального решения ИА «Банкфакс» рассказал сам потерпевший. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю со своей стороны уточнили, что полицейский «пресек антиобщественные действия двух нетрезвых граждан».

Как сообщили автору Tekegram-канала Unusual Crimes Barnaul источники, знакомые с ситуацией, 31 декабря 2019 года в Хабарах двое местных молодых людей якобы каким-то образом попали на территорию районного отдела полиции и направились в кабинет к врио начальника ГИБДД, в отношении которого они будто бы испытывали личную неприязнь. Там между ними произошла потасовка, в ходе которой Варакин получил телесные повреждения. После этого молодые люди покинули помещение, направившись дальше отмечать Новый год.

В пресс-службе краевого ГУ МВД РФ прокомментировали ситуацию, уточнив поступившую информацию. Как выяснилось, официальная версия выглядит иначе: полицейский пострадал из-за сопротивления молодых людей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю: Факта избиения не было. Речь идет о событиях, которые произошли 30 декабря прошлого года. Сотрудник полиции пресек антиобщественные действия двух нетрезвых граждан, один из которых несовершеннолетний. Они пытались оказать сопротивление. В настоящее время один из них привлечен к административной ответственности, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Проведена проверка, материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета для принятия законного решения.

Сам Максим Варакин в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело, однако рассказать подробно об обстоятельствах произошедшего он не может, так как дал подписку о неразглашении. Полицейский лишь отметил, что получил легкие телесные повреждения.