Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»

Евгений Петросян Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи. Его слова приводит телеканал «360».

Юморист заявил, что был не в курсе этого решения, но не считает это чем-то экстраординарным. «Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет», — отметил артист.

По словам Петросяна, он связался с ВГТРК и получил соответствующие разъяснения. Артист пояснил, что речь идет об экономии утреннего блока программ.

При этом артист признался, что у него имеется готовый материал для передачи на два месяца.

Ранее в пресс-службе ВГТРК подтвердили, что производство «Смехопанорамы», а также «Утренней почты» приостановлено. В то же время ведущий «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков заявил, что «Россия 1» приняла решение убрать из сетки вещания шоу, которое он вел с января 1992 года.

Юмористическая передача «Смехопанорама» Евгения Петросяна просуществовала 26 лет. 9 января проект отпраздновал день рождения.