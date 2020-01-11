Умер правивший 50 лет султан Омана

Фото: Эдуард Песов / РИА Новости

Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters.

Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака. В стране объявлен трехдневный траур.

Кабус бен Саид взошел на престол в 1970 году и правил государством на протяжении 50 лет. Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.

Он объединил имамат Оман и султанат Маскат в единое государство, а позже при поддержке Великобритании и шахского Ирана ему удалось подавить повстанческое движение в Дофаре. При Кабусе в 1996 года был принят первый Основной закон (конституция) Омана.