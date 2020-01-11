МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — сообщили в российском министерстве.

В МИД РФ отметили, что Путин и другие другие официальные лица государства не обязаны согласовывать с иными странами свои поездки по российской территории.

Также в ведомстве призвали украинскую сторону «наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя России».

Ранее МИД Украины направило России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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